بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ترامب: أخبار هزيمتنا في الشرق الأوسط كاذبة ونحن من ننتصر على إيران

ساعتين ago
وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لكنها لا تريد الإفصاح عن ذلك.
وأضاف أن المفاوضين الإيرانيين يخشون “القتل على أيدي شعبهم” إذا كشفوا عن هذه المفاوضات.
وأكد ترامب أن قادة إيران يتفاوضون مع واشنطن سراً وينكرون ذلك أمام شعبهم، مشيراً إلى أنهم متلهفون لإبرام اتفاق.
وتابع أن لا أحد في إيران يريد شغل منصب المرشد الأعلى في الوقت الحالي، وأخبار هزيمتنا في الشرق الأوسط كاذبة ونحن من ننتصر الآن على إيران.
وأعاد التأكيد أن الولايات المتحدة “دمرت كل شيء في إيران”، بما في ذلك القدرات العسكرية والبحرية الإيرانية: “نحن نريد أن نرى الولايات المتحدة تحقق النجاح في عملياتها العسكرية في إيران”.
وأضاف : “أنهيت 8 حروب وننتصر الآن في الحرب على إيران”.

ضرب إيران بقوة أشد
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت اليوم الأربعاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعد لضرب إيران بقوة أشد إذا لم تقر “بهزيمتها عسكرياً”.
وأضافت خلال إفادة صحفية “الرئيس ترامب لا يخادع، وهو مستعد لشن حرب ضروس. ويجب ألا تخطئ إيران الحسابات مجدداً”.
وتابعت قائلة: “إذا لم تتقبل إيران الوضع الراهن، وإذا لم تدرك أنها مُنيت بالهزيمة العسكرية، وستواصل ذلك، فإن الرئيس ترامب سيعمل على ضمان أن توجَّه إليها ضربة أشد من أي ضربة سابقة” مضيفة أن “الرئيس ترامب لا يهدد عبثاً، وهو على استعداد لفتح أبواب الجحيم. على إيران ألا تخطئ في حساباتها مرة أخرى”.
كما أعلنت ليفيت أن الولايات المتحدة وإيران لا تزالان منخرطتين في محادثات سلام، رغم ما أفادت به وسائل إعلام رسمية إيرانية عن رفض طهران لمقترح واشنطن لإنهاء الحرب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
