الصفدي : الأردن تعرض لضربات من فصائل في العراق ولا توجد قواعد عسكرية أجنبية في المملكة

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن المملكة الأردنية الهاشمية لا تضم أي قواعد عسكرية أجنبية.

وأوضح الصفدي في تصريحات مساء الأربعاء، أن “مفهوم القواعد العسكرية يعني إدارة تلك القواعد بشكل مستقل من قبل دول أخرى، مع امتلاكها حق التصرف بها، وهو أمر غير موجود في الأردن”.

وأضاف أن الموجود في المملكة هو قوات عسكرية ضمن تعاون دفاعي وتدريبي مع دول حليفة وصديقة، وضمن برامج مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة بين الدول.

وشدد الصفدي على أن وجود قوات أجنبية على أرض المملكة محكوم باتفاقيات دفاعية عمادها احترام سيادة الأردن، مضيفا أن أي قرار عسكري لهذه القوات لا يتم إلا بموافقة الأردن.

وقال الصفدي إن الأردن تعرض لضربات استهدفت أراضي المملكة من قبل فصائل موجودة في العراق، في أثناء التوترات بالمنطقة.

وأوضح الصفدي أن الحكومة الأردنية تواصلت مع الحكومة العراقية غير مرة، مؤكدا ضرورة وقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

وأكد أن الأردن يتعامل مع هذه التطورات بحكمة ولا يريد التصعيد، مشددا على أن المملكة حريصة على أمنها واستقرارها.

وأضاف أن الأردن يثمن عاليا علاقاته مع العراق، ويرتبط معه بعلاقات أخوية يحترمها ويحرص على تعزيزها وإدامتها.

وفي الوقت ذاته، شدّد الصفدي على ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية بما يلزم لمنع هذه الفصائل من استهداف الأردن ودول المنطقة.

وقال الصفدي، إن الأردن ليس طرفا في هذه الحرب ولكنه تأثر بها.

وأضاف الصفدي، إنّ الهجوم على إيران لم ينطلق من الأردن، مؤكدا أن إيران استهدفت الأردن ودول المنطقة.