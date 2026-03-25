نيويورك تايمز: نتنياهو يأمر بتدمير شامل للمصانع الإيرانية خلال 48 ساعة

وطنا اليوم:شفت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلا عن مسؤولين في الاحتلال رفيعي المستوى، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر أوامر عسكرية “صارمة” بتدمير أكبر قدر ممكن من صناعة الأسلحة الإيرانية في غضون 48 ساعة.

وتهدف هذه العملية الخاطفة إلى تقويض البنية التحتية العسكرية لطهران وفرض واقع ميداني جديد قبل أي احتمال لوقف إطلاق النار.

وأوضحت الصحيفة أن قرار نتنياهو بتكثيف الضربات جاء مباشرة بعد اطلاعه على “خطة ترمب” للتسوية، مما يشير إلى سعي تل أبيب لانتزاع مكاسب عسكرية كبرى قد لا تتيحها طاولة المفاوضات لاحقا.

وقال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إنه قصف يوم الثلاثاء منشأة للبحث والتطوير خاصة بالغواصات والأنظمة تحت الماء في أصفهان بإيران، وألحق بها أضرارا كبيرة.

وأضاف متحدث عسكري إسرائيلي أن “هذا المركز هو المنشأة الوحيدة في إيران المسؤولة عن تصميم وتطوير الغواصات وأنظمة الدعم للبحرية الإيرانية”، مشيرا إلى أن إيران تنتج أيضا نماذج مختلفة من المركبات غير المأهولة في هذا الموقع.

وقال المتحدث إن هذا الهجوم “يحد بشكل كبير” من قدرة البحرية الإيرانية على تصنيع غواصات جديدة ومتطورة وتحديث أسطولها الحالي.

وفي سياق منفصل، قال الجيش إنه أتم موجتين من الغارات الجوية واسعة النطاق استهدفت مواقع حكومية في طهران يوم الأربعاء.