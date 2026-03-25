أول تهديد إيراني صريح للملاحة عبر باب المندب

وطنا اليوم:أكد مصدر عسكري إيراني أنه إذا نفذت أمريكا تهديداتها بشن اعتداء عسكري على جزيرة خرج، فإنها “ستوفر بذلك مسارا لإيران من أجل انعدام الأمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب”.

وقال المصدر العسكري إذا نفذ العدو أي إجراء بري في الجزر الإيرانية فسنفتح جبهات أخرى مفاجئة له ولدى إيران الإرادة والقدرة على خلق تهديد للعدو في مضيق باب المندب

وإذا أراد الأمريكيون حلا لمضيق هرمز فعليهم عدم إضافة مضيق آخر إلى مشكلاتهم ونحن مستعدون تماما للتصعيد وإذا لم يتعلم العدو فليختبرنا مرة أخرى كما حدث في حقل فارس الجنوبي.

الى ذلك أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي نقلا عن مسؤول لم يكشف اسمه، الأربعاء، أن إيران رفضت خطة السلام الأميركية المقترحة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو شهر.

وذكرت قناة “برس تي في”: ” كان ردّ فعل إيران سلبيا على المقترح الأميركي لإنهاء الحرب”.

وأوضح مسؤول إيراني للقناة طالبا عدم كشف هويته “ستنتهي الحرب عندما تقرّر إيران إنهاءها، وليس عندما يقرر ترامب ذلك”.

ولم يصدر أي بيان رسمي بهذا الشأن حتى الآن، كما لم يُدلِ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قاد المفاوضات الإيرانية الأميركية قبل الحرب، بأي تعليق.

وأوردت وسائل إعلام إيرانية، بينها وكالتا مهر وتسنيم، هذه المعلومات نقلا عن قناة “برس تي في”.