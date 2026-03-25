تعليق تصدير البندورة اعتبارا من الجمعة حتى إشعار آخر

وطنا اليوم:قررت وزارة الزراعة، تعليق تصدير محصول البندورة إلى كافة المقاصد، اعتبارا من 27 آذار الحالي وحتى إشعار آخر.

وقالت الوزارة إن قرار تعليق التصدير جاء لتوفير المنتج في السوق المحلي بأسعار عادلة، والحد من الارتفاعات التي طرأت مؤخراً، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويحمي المستهلك.

وبيّنت أن العمل بقرار تعليق التصدير سيكون اعتباراً 27 آذار الحالي، مؤكدة استمرار متابعة تطورات السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يخدم المصلحة العامة.

وأكدت وزارة الزراعة حرصها على دعم استقرار السوق المحلي، وضمان توفر المنتجات الزراعية الأساسية للمواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة.

وكانت وزارة الزراعة قد علقت تصدير البندورة والخيار برا إلى كافة المقاصد، اعتبارا من 10 آذار حتى 20 آذار، نظرا للارتفاع الملحوظ في أسعار بعض المحاصيل نتيجة انخفاض كميات الإنتاج خلال الفترة الحالية، إضافة إلى الفترة الانتقالية بين العروات الزراعية وارتفاع كميات الصادرات.