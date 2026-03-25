الأمن العام: سقوط بقايا جسم متفجر على الطريق الصحراوي ولا إصابات تذكر

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، الأربعاء، إن الجهات المختصة تعاملت مع بقايا جسم متفجر سقط على الطريق الصحراوي/ الراشدية دون وقوع أية إصابات أو أضرار تذكر.

وأهاب بالجميع الالتزام والتقيد بإرشادات رجال الأمن العام في المكان لحين الانتهاء من التعامل مع الحادثة.