الحنيطي: الجاهزية القتالية تشكل أولوية قصوى في ظل التحديات المتسارعة

وطنا اليوم:زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأربعاء، كتيبة الملك فيصل الثاني/16، إحدى وحدات لواء الملك حسين بن علي، وكان في استقباله قائد اللواء.

واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد اللواء، عن سير الامور العملياتية والتدريبية واللوجستية، والمهام الموكلة بالإضافةً إلى مستوى الجاهزية القتالية للواء ووحداته، بما يحقق أهداف وتوجهيات القيادة العامة.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن الجاهزية القتالية تشكل أولوية قصوى في ظل التحديات المتسارعة، مشدداً على ضرورة الاستمرار بتنفيذ البرامج التدريبية النوعية، لتواكب التطورات الميدانية، وتعزز القدرة على التعامل مع مختلف التهديدات بكفاءة واقتدار.

كما بين اللواء الركن الحنيطي أهمية ترسيخ مبادئ الانضباط العسكري والاحترافية، والعمل بروح الفريق الواحد، باعتبارها مرتكزات أساسية لنجاح الواجبات العملياتية وتسهم في تعزيز قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها بكفاءة عالية وفي مختلف الظروف.

وفي ختام الزيارة، التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، مرتبات الكتيبة، ونقل لهم تحيات واعتزاز جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بالمستوى المتقدم من الجاهزية والاحترافية في تنفيذ الواجبات والمهام الموكلة إليهم