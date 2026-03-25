تعليق دوام مديريات تربية نظرا للظروف الجوية السائدة (أسماء)

وطنا اليوم:قررت مديريات التربية والتعليم في عدد من المحافظة تعليق دوام طلبة المدارس الخميس، نظرا للظروف الجوية السائدة وحرصا على سلامة الطلبة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم للواء البترا، تعليق دوام المدارس في اللواء ليوم غدٍ الخميس، نظرا للظروف الجوية الراهنة وحرصا على سلامة الطلبة والكوادر التربوية.

وقالت مديرة تربية اللواء، تهاني السلامين، إن قرار تعليق الدوام جاء بالتنسيق مع متصرف لواء البترا، سطام المجالي، حفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين في ظل الأحوال الجوية السائدة.

وأكدت المديرية حرصها على سلامة الطلبة والعاملين في المدارس، داعية إلى متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن المديرية لمعرفة أي مستجدات تتعلق بالدوام، والالتزام بإرشادات السلامة خلال الظروف الجوية.

كما قرر مدير التربية والتعليم لمنطقة الطفيلة عمران اللصاصمة، بالتنسيق مع محافظ الطفيلة الدكتور سلطان الماضي، تعليق دوام المدارس يوم غد الخميس في المدارس الحكومية والخاصة كافة، نظراً للظروف الجوية السائدة، وحفاظاً على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية، على أن يبقى دوام مديرية التربية والتعليم كالمعتاد.

كما قرر مدير التربية والتعليم للواء بصيرا الدكتور جزاع الرفوع، وبالتنسيق مع متصرف لواء بصيرا الدكتور اسعد اللصاصمة، تعليق الدوام غدا في مدارس اللواء، بسبب الأحوال الجوية السائدة، وذلك حفاظا على سلامة أبنائنا الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية فيما يبقى دوام الموظفين في المديرية كالمعتاد.

وقرر مدير التربية والتعليم لمديرية البادية الجنوبية، الدكتور عماد السفاسفة، الأربعاء، تعليق الدوام في جميع مدارس المديرية ليوم غد الخميس، نظرا للظروف الجوية السائدة وهطول الأمطار.

وقالت مديرية التربية والتعليم في البادية الجنوبية في بيان، إن القرار جاء بالتنسيق مع محافظ معان والجهات المعنية، حرصا على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية