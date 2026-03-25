وفاة ثلاثة أطفال اثر حادث غرق في منطقة الكريمة بمحافظة إربد 

وطنا اليوم-قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغاً ورد الى غرفة عمليات دفاع مدني غرب اربد يفيد بتعرض ثلاثة أطفال أثنين منهم يبلغون من العمر (٧) أعوام والطفل الثالث(١٠) اعوام للغرق داخل احدى البرك الزراعية بمنطقة السليخات / الكريمة في محافظة إربد .

وعلى الفور تحركت الفرق المختصة الى الموقع وتم إخراج الأطفال ، إذ تبين وفاتهم، و بدورها عملت طواقم الإسعاف على إخلاء الوفيات إلى مستشفى أبو عبيدة الحكومي .

وتهيب مديرية الأمن العام بالإخوة المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية والسيول والتجمعات المائية والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية ومراقبة الاطفال، وعدم السماح لهم بالاقتراب منها حتى لا يتكرر وقوع مثل هذا النوع من الحوادث لا قدر الله.


