الجيش: استهداف أراضي المملكة بـ5 صواريخ ومسيرة خلال الــ24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:أعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي عن استهداف إيران لأراضي المملكة بخمسة صواريخ ومسيرة خلال الساعات الــــ 24 الماضية.

وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة أن سلاح الجو الملكي اعترض 5 من الصواريخ والمسيرات خلال الساعات الــــ24 الماضية، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخ واحد.

من جهته، أعلن الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الساعات الـــ ٢٤ الماضية مع 15 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.

وبين أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة في التعامل مع المتساقطات الناجمة عن الصواريخ والمسيرات.

وأشار إلى أنه لم تنتج أية إصابات عن تلك الحوادث، واقتصر الأمر على بعض الأضرار المادية فقط.

وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.

ودعا الجميع إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.