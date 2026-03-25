الجيش: استهداف أراضي المملكة بـ5 صواريخ ومسيرة خلال الــ24 ساعة الماضية

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أعلنت القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي عن استهداف إيران لأراضي المملكة بخمسة صواريخ ومسيرة خلال الساعات الــــ 24 الماضية.
وأكدت مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة أن سلاح الجو الملكي اعترض 5 من الصواريخ والمسيرات خلال الساعات الــــ24 الماضية، فيما لم تتمكن الدفاعات من صد صاروخ واحد.
من جهته، أعلن الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الساعات الـــ ٢٤ الماضية مع 15 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات.
وبين أن الجهات المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة في التعامل مع المتساقطات الناجمة عن الصواريخ والمسيرات.
وأشار إلى أنه لم تنتج أية إصابات عن تلك الحوادث، واقتصر الأمر على بعض الأضرار المادية فقط.
وجدد الناطق الإعلامي التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات التي تم نشرها من خلال الجهات الرسمية.
ودعا الجميع إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه عبر رقم الطوارئ 911، مشدداً على أهمية الالتزام بالتعليمات والاعتماد على المعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة.


24 ساعة
16:46

انفاقية تعاون بين العقبة الخاصة وصندوق الملك عبدالله الثاني للتميز

16:43

وزير الصحة: مخزون الأدوية يغطي احتياجات المملكة لـ12 شهراً

16:37

مصدر حكومي: سيتم التعامل مع محاولات الاحتكار وفقا لأحكام الجرائم الاقتصادية

16:35

الذنيبات يتفقد الجاهزية التشغيلية في منجم الأبيض ويشيد بجهود العاملين

16:32

الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة الله

16:05

المياه: تواصل حملاتها لضبط اعتداءات المياه في الزرقاء

15:43

التيار الديمقراطي يبدأ الخطوات العملية لمشروع الوحدة

15:30

الاقتصاد الرقمي تبحث تشريعاً لحماية الأطفال من المواقع الإباحية والألعاب الخطرة

15:27

المجالي:العمل في موانيء العقبه يسير بكفاءة عالية

15:17

طمليه مديرا عاما لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

15:15

كابيتال بنك يحصد جائزة أفضل مبادرة تمويل أخضر في الأردن للعام 2026 من مجلة Global Business and Finance

15:12

عمان الأهلية تُعزّز مكانتها البحثية بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع دار النشر العالمية MDPI

وفيات
الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة اللهوفيات الاربعاء 25-3-2026وفيات الثلاثاء 24-3-2026وفيات السبت 21-3-2026وفيات الجمعة 20-3-2026