الاقتصاد الرقمي تبحث تشريعاً لحماية الأطفال من المواقع الإباحية والألعاب الخطرة

وطنا اليوم:أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، الدكتور مؤيد العلاونة، أن اللجنة تسعى إلى إعداد مسودة مقترح قانون يهدف إلى حماية الفئات العمرية، لا سيما القاصرين، من مخاطر المواقع الإباحية والألعاب الإلكترونية الخطرة.
ولفت العلاونة، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، والمخصص لبحث موضوع حجب المواقع والألعاب الإلكترونية الضارة بالأطفال، إلى أن اللجنة تمتلك الأسباب الموجبة التي تستند إليها في إعداد مسودة هذا المشروع.
من جهتهم، أكد النواب نور أبو غوش، حسين كريشان، هايل عياش، حمزة الطوباسي، سليمان الخرابشة، حامد الرحامنة، وعدنان مشوقة، صعوبة حجب جميع المواقع غير الآمنة، خاصة في ظل إمكانية الوصول إليها عبر تطبيقات ومنصات بديلة.
وأشاروا إلى ضرورة تكاتف الجهود للحد من انتشار المواقع الإباحية والألعاب الخطرة، مؤكدين أن سن تشريع قانوني ينظم هذا المجال لم يعد ترفاً، بل ضرورة ملحّة، نظراً لتأثيراته السلبية على صحة الأطفال ووعيهم. وشددوا على أهمية تعزيز مفهوم التربية الرقمية لدى الطلبة، خاصة القاصرين، كخطوة أساسية للوقاية والحماية.


الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة الله