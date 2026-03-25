بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

عمان الأهلية تُعزّز مكانتها البحثية بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع دار النشر العالمية MDPI

ساعتين ago
وطنا اليوم:وقّعت جامعة عمّان الأهلية، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان وعميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد صامد أبو عرابي العدوان، اتفاقية للنشر المفتوح مع دار النشر العالمية (MDPI)، في خطوة نوعية تعزز مسيرة البحث العلمي في الجامعة وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية في نشر المعرفة.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين الباحثين في جامعة عمّان الأهلية من نشر أبحاثهم العلمية ضمن نظام الوصول المفتوح، بما يسهم في زيادة انتشار الإنتاج العلمي للجامعة وإتاحته عالميًا دون قيود، ويعزز من فرص الاستشهاد العلمي والتأثير الأكاديمي للأبحاث المنشورة.
وأكد الأستاذ الدكتور أحمد صامد العدوان أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للجامعة لدعم البحث العلمي والارتقاء بجودته، مشيرًا إلى أن إتاحة النشر المفتوح للباحثين تمثل خطوة محورية في تعزيز الابتكار وتبادل المعرفة، وتسهم في رفع تصنيف الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تُعد إحدى المبادرات التي تعمل عليها عمادة البحث العلمي، لافتًا إلى وجود خطط ومبادرات مستقبلية تهدف إلى دعم الباحثين وتعزيز البيئة البحثية في الجامعة، من خلال بناء شراكات فاعلة مع دور النشر والمؤسسات البحثية العالمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
