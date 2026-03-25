طهران تحذر دول المنطقة: ستكونون بعد إيران أهدافا أسهل لإسرائيل

ساعتين ago
وطنا اليوم:وجه ممثل إيران في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة علي بهرامي رسالة لدول المنطقة حذرهم فيها من أنهم “سيكونون بعد إيران أهدافا أسهل للكيان الصهيوني”.
وقال بهرامي: “الكيان الصهيوني أضعف الأمن العالمي وأشعل الفوضى في منطقتنا”، مضيفا أن “هذا الكيان الخبيث جعل الرئيس الأمريكي منفذا لمخططاته الواهنة”.
وأضاف أن “إسرائيل لا تهاجم إيران فقط، بل تضرب لبنان وفلسطين أيضا وتقود العالم نحو الفوضى”.
وشدد ممثل إيران في مجلس حقوق الإنسان على أن “القوات المسلحة الإيرانية تقف بحزم في وجه هذا الكيان الخبيث”.
كما دعا المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء مخاطبا دول العالمين العربي والإسلامي إلى إقامة “اتحاد أمني” بعيدا عن الولايات المتحدة وإسرائيل، ميثاق للأمن الجماعي قائم على الإسلام وكتاب الله مرجعيته. وتساءل “ما الذي جلبته القواعد الأمريكية للمنطقة؟!”.
وتشهد المنطقة تصعيدا عسكريا متسارعا، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي والقوات الأمريكية عملية عسكرية مشتركة ضد إيران في 28 فبراير 2026، ردا على ما وصفوه بـ”التهديدات الإيرانية”. وردا على ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية والقواعد والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط


