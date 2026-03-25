التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في رومانيا

ساعتين ago
وطنا اليوم:تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق برنامج البعثات للعام الجامعي 2026-2027 المقدم من وزارة الخارجية الرومانية في كافة البرامج الدراسية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه)، وفي جميع التخصصات باستثناء تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة)، بحيث تشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية بما فيها رسوم السنة التحضيرية، السكن ضمن إمكانيات الجامعة، راتبًا شهريًا، تأمينًا صحيًا).
لغة الدراسة:

اللغة الرومانية: لبرنامجي البكالوريوس والماجستير، وسيتم إخضاع الطالب لدراسة اللغة الرومانية في السنة التحضيرية.
برنامج الدكتوراه: يحق للطالب اختيار اللغة الرومانية أو لغة أجنبية أخرى تحددها الجامعة التي يُقبل فيها.

آلية التقديم:

للاطلاع على تفاصيل المنحة وتقديم الطلب، الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:
https://studyinromania.gov.ro
/ من خلال زر التقديم للمنح MFA.

ملاحظات:
الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 31-3-2026.
سيتم الإعلان عن نتائج عملية اختيار المنحة بتاريخ 15-7-2026 من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.
للاطلاع على قائمة الجامعات الرومانية المعترف بها لدى الوزارة، الدخول على الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities
يُشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 وتعديلاتها


24 ساعة
16:46

انفاقية تعاون بين العقبة الخاصة وصندوق الملك عبدالله الثاني للتميز

16:43

وزير الصحة: مخزون الأدوية يغطي احتياجات المملكة لـ12 شهراً

16:37

مصدر حكومي: سيتم التعامل مع محاولات الاحتكار وفقا لأحكام الجرائم الاقتصادية

16:35

الذنيبات يتفقد الجاهزية التشغيلية في منجم الأبيض ويشيد بجهود العاملين

16:32

الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة الله

16:05

المياه: تواصل حملاتها لضبط اعتداءات المياه في الزرقاء

15:53

الجيش: استهداف أراضي المملكة بـ5 صواريخ ومسيرة خلال الــ24 ساعة الماضية

15:43

التيار الديمقراطي يبدأ الخطوات العملية لمشروع الوحدة

15:30

الاقتصاد الرقمي تبحث تشريعاً لحماية الأطفال من المواقع الإباحية والألعاب الخطرة

15:27

المجالي:العمل في موانيء العقبه يسير بكفاءة عالية

15:17

طمليه مديرا عاما لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

15:15

كابيتال بنك يحصد جائزة أفضل مبادرة تمويل أخضر في الأردن للعام 2026 من مجلة Global Business and Finance

وفيات
الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة اللهوفيات الاربعاء 25-3-2026وفيات الثلاثاء 24-3-2026وفيات السبت 21-3-2026وفيات الجمعة 20-3-2026