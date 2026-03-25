التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في رومانيا

وطنا اليوم:تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق برنامج البعثات للعام الجامعي 2026-2027 المقدم من وزارة الخارجية الرومانية في كافة البرامج الدراسية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه)، وفي جميع التخصصات باستثناء تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة)، بحيث تشمل المنحة الدراسية (تغطية الرسوم الدراسية بما فيها رسوم السنة التحضيرية، السكن ضمن إمكانيات الجامعة، راتبًا شهريًا، تأمينًا صحيًا).

لغة الدراسة:

اللغة الرومانية: لبرنامجي البكالوريوس والماجستير، وسيتم إخضاع الطالب لدراسة اللغة الرومانية في السنة التحضيرية.

برنامج الدكتوراه: يحق للطالب اختيار اللغة الرومانية أو لغة أجنبية أخرى تحددها الجامعة التي يُقبل فيها.

آلية التقديم:

للاطلاع على تفاصيل المنحة وتقديم الطلب، الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

https://studyinromania.gov.ro

/ من خلال زر التقديم للمنح MFA.

ملاحظات:

الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 31-3-2026.

سيتم الإعلان عن نتائج عملية اختيار المنحة بتاريخ 15-7-2026 من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

للاطلاع على قائمة الجامعات الرومانية المعترف بها لدى الوزارة، الدخول على الرابط التالي: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities

يُشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 وتعديلاتها