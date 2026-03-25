الدفاع المدني: رفع جاهزية فرق الإنقاذ تحسبا للمنخفض الجوي

3 ساعات ago
وطنا اليوم:قال مدير دفاع مدني غرب عمّان العقيد أحمد الزيادات، إن مديرية الأمن العام تعمل على تطوير منظومة الاستجابة لكافة البلاغات، من خلال التكامل بين التشكيلات والشراكة مع مؤسسات الدولة، بما يضمن التعامل الأمثل مع تداعيات الحالة الجوية المتوقعة.
وأوضح الزيادات الأربعاء، أن المديرية تعتمد على قراءة تقارير إدارة الأرصاد الجوية بشكل دوري، ورسم خرائط للمخاطر بهدف توجيه الاستجابة في المكان والزمان المناسبين، مشيرا إلى توقعات بهطول أمطار غزيرة خاصة في المناطق الجنوبية، مع احتمال تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه.
وأضاف أن الدفاع المدني رفع جاهزية فرق الإنقاذ والإسعاف، وعزز انتشار فرق الإنقاذ المائي، إلى جانب إعادة توزيع فرق البحث والإنقاذ على مختلف المحافظات وفق مناطق التأثر، كما جرى رفع جاهزية غرف العمليات لاستيعاب الزيادة المتوقعة في البلاغات خلال المنخفض.
وحذر الزيادات من عبور الأودية والجسور التي تغمرها المياه أو المجازفة بعبور المسطحات المائية، مؤكدا أن مثل هذه السلوكيات تسببت بحوادث عديدة خلال منخفضات سابقة، وأدت إلى محاصرة مركبات ومواطنين داخلها.
كما دعا إلى تجنب تنظيم الرحلات السياحية والاستكشافية في الأودية خلال فترة تأثير المنخفض، نظرا لما تشكله السيول من خطر مفاجئ.
وأشار إلى احتمالية مداهمة مياه الأمطار بعض المنازل، خاصة في مناطق التسوية، داعيا المواطنين إلى اتخاذ اجراءات وقائية بسيطة مثل استخدام أكياس الرمل وتفقد المضخات، لتقليل المخاطر وتخفيف الضغط على كوادر الدفاع المدني.
وحذر من مخاطر استخدام وسائل التدفئة مع الانخفاض في درجات الحرارة، مؤكدا ضرورة استخدامها بشكل آمن وتهوية الأماكن وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم، إلى جانب عدم ترك الأطفال بالقرب من الأودية وتجمعات المياه.


24 ساعة
16:46

انفاقية تعاون بين العقبة الخاصة وصندوق الملك عبدالله الثاني للتميز

16:43

وزير الصحة: مخزون الأدوية يغطي احتياجات المملكة لـ12 شهراً

16:37

مصدر حكومي: سيتم التعامل مع محاولات الاحتكار وفقا لأحكام الجرائم الاقتصادية

16:35

الذنيبات يتفقد الجاهزية التشغيلية في منجم الأبيض ويشيد بجهود العاملين

16:32

الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة الله

16:05

المياه: تواصل حملاتها لضبط اعتداءات المياه في الزرقاء

15:53

الجيش: استهداف أراضي المملكة بـ5 صواريخ ومسيرة خلال الــ24 ساعة الماضية

15:43

التيار الديمقراطي يبدأ الخطوات العملية لمشروع الوحدة

15:30

الاقتصاد الرقمي تبحث تشريعاً لحماية الأطفال من المواقع الإباحية والألعاب الخطرة

15:27

المجالي:العمل في موانيء العقبه يسير بكفاءة عالية

15:17

طمليه مديرا عاما لشركة مجمع الضليل الصناعي العقاري

15:15

كابيتال بنك يحصد جائزة أفضل مبادرة تمويل أخضر في الأردن للعام 2026 من مجلة Global Business and Finance

الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة الله