الدفاع المدني: رفع جاهزية فرق الإنقاذ تحسبا للمنخفض الجوي

وطنا اليوم:قال مدير دفاع مدني غرب عمّان العقيد أحمد الزيادات، إن مديرية الأمن العام تعمل على تطوير منظومة الاستجابة لكافة البلاغات، من خلال التكامل بين التشكيلات والشراكة مع مؤسسات الدولة، بما يضمن التعامل الأمثل مع تداعيات الحالة الجوية المتوقعة.

وأوضح الزيادات الأربعاء، أن المديرية تعتمد على قراءة تقارير إدارة الأرصاد الجوية بشكل دوري، ورسم خرائط للمخاطر بهدف توجيه الاستجابة في المكان والزمان المناسبين، مشيرا إلى توقعات بهطول أمطار غزيرة خاصة في المناطق الجنوبية، مع احتمال تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه.

وأضاف أن الدفاع المدني رفع جاهزية فرق الإنقاذ والإسعاف، وعزز انتشار فرق الإنقاذ المائي، إلى جانب إعادة توزيع فرق البحث والإنقاذ على مختلف المحافظات وفق مناطق التأثر، كما جرى رفع جاهزية غرف العمليات لاستيعاب الزيادة المتوقعة في البلاغات خلال المنخفض.

وحذر الزيادات من عبور الأودية والجسور التي تغمرها المياه أو المجازفة بعبور المسطحات المائية، مؤكدا أن مثل هذه السلوكيات تسببت بحوادث عديدة خلال منخفضات سابقة، وأدت إلى محاصرة مركبات ومواطنين داخلها.

كما دعا إلى تجنب تنظيم الرحلات السياحية والاستكشافية في الأودية خلال فترة تأثير المنخفض، نظرا لما تشكله السيول من خطر مفاجئ.

وأشار إلى احتمالية مداهمة مياه الأمطار بعض المنازل، خاصة في مناطق التسوية، داعيا المواطنين إلى اتخاذ اجراءات وقائية بسيطة مثل استخدام أكياس الرمل وتفقد المضخات، لتقليل المخاطر وتخفيف الضغط على كوادر الدفاع المدني.

وحذر من مخاطر استخدام وسائل التدفئة مع الانخفاض في درجات الحرارة، مؤكدا ضرورة استخدامها بشكل آمن وتهوية الأماكن وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم، إلى جانب عدم ترك الأطفال بالقرب من الأودية وتجمعات المياه.