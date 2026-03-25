مركز الأزمات يحذر الأردنيين من تخزين الوقود في المنازل

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الأربعاء، أن المخزون الغذائي في المملكة آمن ويكفي لأشهر طويلة، مشددا على أنه لا داعي للتهافت، حيث تضمن الدولة توفر الاحتياجات الأساسية كافة لفترات ممتدة.
وأوضح أن التسوق الطبيعي يضمن الاستمرارية للجميع، داعيا إلى شراء قدر الحاجة فقط، بما يعزز كفاءة سلاسل التوريد ويخدم كافة أفراد المجتمع، في ظل وفرة السلع الأساسية واستقرار السوق وتوازن العرض والطلب بما يضمن وصول الغذاء للجميع بسهولة ويسر.
كما حذر المركز من مخاطر تخزين الوقود، مؤكدا أنه خطر دائم وليس احتياطا، نظرا لكون المواد البترولية سريعة الاشتعال، وأن تخزينها في المنازل يهدد الأرواح والممتلكات.
وشدد على أنه لا داعي للتخزين المنزلي للوقود، داعيا إلى تجنب حفظه في الأماكن غير المخصصة، حفاظا على السلامة.


