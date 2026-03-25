ضاحي خلفان لأهل الخليج: وثقوا التعاون مع إسرائيل فلا خير في دول المنطقة

4 ساعات ago
ضاحي خلفان لأهل الخليج: وثقوا التعاون مع إسرائيل فلا خير في دول المنطقة

وطنا اليوم:طالب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، الفريق ضاحي خلفان، دول الخليج العربي وسكانها بتوثيق العلاقات مع إسرائيل في ظل الحرب الراهنة في منطقة الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران في الجهة الأخرى.
وقال المسؤول الإماراتي في منشور عبر منصة “إكس” الثلاثاء: “يا أهل الخليج العربي.. وثقوا التعاون مع إسرائيل.. نصيحة.. لا خير في دول المنطقة البتة”.
وفي منشور آخر، أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي أن ما تقوم به أمريكا وإسرائيل من الهجوم على إيران، من أجل القضاء على آلات دمار صُنعت للهيمنة الفارسية على المنطقة.


الشاب محمد أحمد النوايسة في ذمة الله