مصرع جندي إسرائيلي شارك بحرب غزة غرقا في نهر الأردن

21 دقيقة ago
مصرع جندي إسرائيلي شارك بحرب غزة غرقا في نهر الأردن

وطنا اليوم:أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مصرع جندي احتياط إسرائيلي شارك في حرب غزة غرقا في نهر الأردن بعد إنقاذ ابنه من الغرق.
الجندي هو أوريا ساروسي، من سكان مستوطنة هار براخا، يبلغ من العمر 48 عاما عند وفاته، وهو أب لثمانية أبناء.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أنه “تطوع للخدمة في قوات الاحتياط للمساهمة في إيجاد حلول تقنية لإنقاذ أرواح الجنود”.
وأثناء رحلة في الشمال، دخل ابنه الماء وتعرض لحادث، فقفز أوريا إلى الماء لإنقاذه وتمكن من إنقاذ ابنه لكنه هو نفسه مات غرقا.


24 ساعة
12:48

ضاحي خلفان لأهل الخليج: وثقوا التعاون مع إسرائيل فلا خير في دول المنطقة

12:41

الجغبير: غرف الصناعة تتابع تطورات الأوضاع يالمنطقة وتأثيراتها على الصناعة

12:37

وفيات الاربعاء 25-3-2026

12:21

الظهراوي: كيلو البندورة بدينار ونص والأردنيون لم يتركوا ببور ولا شمعة

12:04

توزيع 600 حاوية وسلة نفايات في إربد

11:57

سبعة قتلى من الجيش العراقي بغارات على موقع لـ الحشد في الأنبار

11:48

الأوقاف تدرس تأجير جزء من مقبرة في المفرق لغايات زراعية

11:42

الحراحشة: الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي

11:38

العطارات : الصخر الزيتي يقلل الاعتماد على استيراد الغاز والوقود

11:34

خفض تذاكر دخول الأجانب إلى البترا من 50 إلى 25 دينارا

11:30

إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي

11:27

الغذاء والدواء: تحذير من منتج حلوى غير مرخص على شكل سجائر

وفيات
وفيات الاربعاء 25-3-2026وفيات الثلاثاء 24-3-2026وفيات السبت 21-3-2026وفيات الجمعة 20-3-2026وفيات الأربعاء 18-3-2026