مصرع جندي إسرائيلي شارك بحرب غزة غرقا في نهر الأردن

وطنا اليوم:أكدت وسائل إعلام إسرائيلية مصرع جندي احتياط إسرائيلي شارك في حرب غزة غرقا في نهر الأردن بعد إنقاذ ابنه من الغرق.

الجندي هو أوريا ساروسي، من سكان مستوطنة هار براخا، يبلغ من العمر 48 عاما عند وفاته، وهو أب لثمانية أبناء.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أنه “تطوع للخدمة في قوات الاحتياط للمساهمة في إيجاد حلول تقنية لإنقاذ أرواح الجنود”.

وأثناء رحلة في الشمال، دخل ابنه الماء وتعرض لحادث، فقفز أوريا إلى الماء لإنقاذه وتمكن من إنقاذ ابنه لكنه هو نفسه مات غرقا.