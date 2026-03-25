الظهراوي: كيلو البندورة بدينار ونص والأردنيون لم يتركوا ببور ولا شمعة

وطنا اليوم:طالب النائب محمد جميل الظهراوي رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بالخروج وطمأنة الأردنيين عن الاوضاع الحالية التي تمر بها المملكة جراء الصراع في الشرق الاوسط.

وقال الظهراوي في مداخلة خلال جلسة النواب اليوم الاربعاء، إن الأردنيين بحاجة إلى طمأنة، فلم يتركوا في الاسواق “ببور ولا شمعة ولا غاز”.

وفي سياق حديثه انتقد الظهراوي ارتفاع أسعار البندورة في الاسواق المحلية متسائلا “هل تمر البندورة من مضيق هرمز؟”.