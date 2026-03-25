توزيع 600 حاوية وسلة نفايات في إربد

47 دقيقة ago
وطنا اليوم:أنهت وزارة البيئة توزيع 300 حاوية معدنية بسعة 1100 لتر، إلى جانب 300 سلة نفايات معلقة، في مختلف البلديات في محافظة اربد، شملت مواقع التنزه والأماكن السياحية والأثرية، بالتعاون مع جميع بلديات المحافظة.
وجاءت هذه الخطوة كمرحلة أولى ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات، تنفيذا لمحور تحسين البنية التحتية واستدامة النظافة، الهادف إلى الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وتعزيز مستوى النظافة العامة، خاصة في المواقع التي تشهد كثافة في أعداد الزوار.
وأكدت الوزارة أن عملية التوزيع نفذت وفق خطة ميدانية مدروسة تم وضعها بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والوزارات والمؤسسات الشريكة في التنفيذ، لضمان تغطية المواقع الأكثر زوارا وتحسين خدمات جمع النفايات في المحافظة.
وأوضحت أن هذه الحملة نفذت ضمن خطة الوزارة خلال فترة عطلة عيد الفطر، في ظل زيادة الإقبال على المناطق السياحية والترفيهية، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث.
وبينت الوزارة أن العمل سيستمر خلال المراحل المقبلة لتوزيع المزيد من الحاويات والسلال، بما يشمل مختلف محافظات المملكة، ضمن جهودها المستمرة لتحسين الواقع البيئي وتعزيز ممارسات النظافة العامة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام باستخدام الحاويات والسلال المخصصة لرمي النفايات، والمساهمة في الحفاظ على نظافة المواقع العامة، مؤكدة استمرار جهودها في تنفيذ برامج ومبادرات بيئية في مختلف أنحاء المملكة.


