ساعة واحدة ago
العطارات : الصخر الزيتي يقلل الاعتماد على استيراد الغاز والوقود

وطنا اليوم:قالت شركة العطارات للطاقة إن الصخر الزيتي يعد مصدرا محليا لوقود الطاقة يدخل ضمن خليط الطاقة في الأردن، ويسهم في تعزيز أمن التزود بالطاقة، لكونه لا يرتبط بأسعار البورصات العالمية مثل النفط والغاز.
وأوضحت مصادر في الشركة الأربعاء، أن الصخر الزيتي يسهم في تقليل الاعتماد على استيراد الغاز والوقود، ويغطي قرابة 16% من احتياج الأردن من الكهرباء.
وأشارت المصادر إلى أن الأردن يعد من أكبر الدول امتلاكا لاحتياطيات الصخر الزيتي في العالم.
وأكدت المصادر، أن شركة العطارات للطاقة تعمل حاليا بكامل قدرتها التشغيلية، وتزود الشبكة الوطنية بـ750 ميغاواط من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي وتحويله إلى طاقة، وهي أقصى قدرة إنتاجية صممت لها البويلرات.
وبينت أن الشركة تعمل بكامل قدرتها الإنتاجية منذ بدء تشغيل المرحلة الثانية في عام 2023، مشيرة إلى أن التعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية مستمران بأعلى درجاتهما.
وأكدت أن الشركة أنها في أعلى درجات الجاهزية لأي طارئ محتمل، وأن لديها خطط طوارئ تعمل عليها عند الحاجة.


