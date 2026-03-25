خفض تذاكر دخول الأجانب إلى البترا من 50 إلى 25 دينارا

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، عدنان السواعير، إن نسبة الحجوزات الفندقية في البترا لشهر نيسان المقبل لا تتجاوز 10% من السعة الإجمالية للفنادق، فيما بلغت نسبة إلغاء الحجوزات 100% خلال شهر آذار الحالي، نتيجة الظروف الإقليمية وتأثيرها على الحركة السياحية.

وأضاف السواعير الأربعاء، أن البترا بدأت عام 2026 بمؤشرات واعدة في أعداد السياح، إلا أن هذه الأعداد تراجعت لاحقًا إلى مستويات كبيرة وصفرية في بعض الفترات بسبب التوترات الإقليمية، مؤكدًا أن المدينة تُعد من أكثر المناطق تأثرًا بسبب اعتماد مجتمعها الاقتصادي بشكل رئيس على السياحة.

وبيّن أن السلطة، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، اتبعت بدائل لاستقطاب السياح الأجانب المقيمين في دول الخليج ومصر عن طريق البر، إلى جانب خفض تذاكر الدخول إلى الموقع الأثري لغير الأردنيين من 50 إلى 25 دينارًا لتشجيع وكالات السياحة الأردنية على جذب أكبر عدد من الزوار ومواجهة انخفاض الطلب على السياحة.

وأكد السواعير أن السلطة اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية لحماية العاملين في القطاع السياحي والحفاظ على أمنهم الوظيفي، بما في ذلك تفعيل برامج السياحة الداخلية مثل “أردننا جنة”، واستقطاب السياح الأجانب برا من دول مجاورة.

وأشار إلى إنشاء غرفة عمل مشتركة تضم ممثلين عن سلطة إقليم البترا والقطاع السياحي، لمتابعة تطورات المشهد السياحي أولًا بأول، ووضع حلول عاجلة لدعم استدامة القطاع، على أن يستمر عملها حتى بعد انتهاء الأزمة.

شدد على أن مصلحة القطاع السياحي والمجتمعات المحلية في البترا تمثل أولوية، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثار التراجع السياحي ودعم العاملين في القطاع.

وأضاف أن الطاقة الاستيعابية للفنادق في المدينة تبلغ قرابة 5 آلاف غرفة، مؤكدا اهتمام الحكومة ووزارة السياحة بدعم القطاع السياحي في الأردن وتعزيز مكانة البترا كوجهة سياحية رئيسة.