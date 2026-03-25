إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي

إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي

وطنا اليوم:دعا المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، مع تأثر المملكة بمنخفض جوي خلال الساعات المقبلة، متوقعاً أن يستمر تأثيره اليوم وغدا.
وأوضح المركز أن الحالة الجوية قد تترافق مع عدد من المخاطر، أبرزها تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، والعواصف الرعدية والهطولات المطرية الغزيرة، إضافة إلى شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.
وأشار إلى احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الأمطار الغزيرة والضباب، خاصة فوق المرتفعات، فضلاً عن خطر الانزلاق على الطرق التي تشهد هطولات مطرية.
ودعا المركز إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، وعلى رأسها الابتعاد عن مجاري السيول والأودية ومناطق تجمع المياه، والتأكد من جاهزية المضخات الغاطسة في الكراجات والتسويات والمناطق المنخفضة، إلى جانب تثبيت الأجسام القابلة للتطاير.
كما شدد على ضرورة اتباع إجراءات السلامة العامة عند استخدام وسائل التدفئة المختلفة، حفاظاً على سلامة المواطنين والحد من المخاطر المحتملة.


