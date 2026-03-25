الغذاء والدواء: تحذير من منتج حلوى غير مرخص على شكل سجائر

وطنا اليوم:حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من منتج حلوى غير مرخص يباع على شكل سجائر، مشيرة إلى أن المنتج غير مسموح تداوله من قبل المؤسسة وإن وصل إلى السوق بطرق غير قانونية تحت مسميات مثل حلوى أو مطعمات، لم يتم إدخاله بالقنوات الرسمية المعتمدة حسب الأصول.

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن كوادر الرقابة والتفتيش المختصة تواصل تنفيذ حملات ميدانية مستمرة وموسعة للتحري عن المنتج، أدت إلى ضبط كمية من المنتج في إحدى المنشآت وحجزها واغلاق المنشآة ولا تزال عمليات التحري مستمرة للتحقق من خلو السوق المحلي منه، مشيرة إلى أن جميع المنتجات التي تباع على شكل سكاكر تعرض على لجنة فنية مختصة قبل استيرادها لدراسة مطابقتها للقواعد الفنية الأردنية والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

وأضافت المؤسسة أنها تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما فيها دائرة الجمارك، من أجل تشديد الرقابة على المعابر الحدودية لمنع ادخال المنتج المذكور ، وذلك في إطار الجهود التشاركية لحماية صحة المواطنين وبالذات الأطفال ، مشيرة إلى أن جميع المنتجات التي تحمل، بأي شكل كان، أي دلالات ترويجية لمنتجات التبغ أو التدخين ممنوعة من العرض والتداول وفقًا لأحكام قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 وتعديلاته، ويعاقب كل من يثبت تداوله لها وفقا لأحكام القانون .

ودعت المؤسسة إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني info@jfda.jo، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000)