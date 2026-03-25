خريسات : 61% نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية في المملكة

وطنا اليوم:يرى وزير الزراعة صائب الخريسات أنه لا مبرر حتى الآن لفرض سقوف سعرية على الخضراوات تحديدا.

وأضاف بأن الأردن لا يستورد الخضروات وإنما بعض أنواع الفواكه.

ولفت إلى أن قطاع الزراعة آمن ونسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وصلت إلى 61%.

وتحدث عن الاحتياجات اليومية من محصول البندورة والتي تصل إلى 450-500 طن يوميا.

ولفت إلى أنه خلال شهر رمضان المبارك كان هنالك ارتفاع بسعر البندورة حيث كان يدخل للسوق 180-200 طن لأسباب تتعلق بالإنتاج الزراعي برمضان، منوّها بأنه اليوم ما يدخل السوق من البندورة يكفي الاحتياج المحلي كاملا.

وأوضح بأن الوزارة في حال وجدت ارتفاعا بالأسعار توقف التصدير مؤقتا بحسب الاحتياجات، مشيرا إلى أن العرض والطلب هو الذي يتحكم بالسعر.

وتوقع خلال شهر نيسان المقبل أن تنخفض أسعار الخضروات نظرا لوفرة الإنتاج المتوقعة.

“لدينا أدوات لرصد الأسعار (…) السعر المعتدل للبندورة حاليا من 70-80 قرشا للكيلو (…) في حال كان هناك تجاوز بالأسعار ننسق مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين بهذا الخصوص” وفق خريسات.