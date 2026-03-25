الزراعة : الأردن تعاقد مع سوريا لاستيراد 400 طن من اللحوم الحمراء

الزراعة : الأردن تعاقد مع سوريا لاستيراد 400 طن من اللحوم الحمراء

وطنا اليوم:تعاقد الأردن مع سوريا لاستيراد 400 طن من اللحوم الحمراء المذبوحة “الضأن”، وفق وزير الزراعة صائب خريسات.
وقال خريسات إن لحوم الضأن السورية بدأت بدخول الأسواق الأردنية.
وأوضح أنه يتم إنتاج 40% من احتياجات الأردن من اللحوم الحمراء، ويتم استيراد النسبة المتبقية من مصادر أخرى.
وأكد أن هناك اكتفاءً ذاتيا من الدواجن وبيض المائدة، مضيفا أن مخزون مدخلات الإنتاج للدواجن من الأعلاف تكفي لأكثر من 100 يوم كما أن الإمدادات مستمرة ولم تتوقف.
وكانت وزارة الزراعة أعلنت، الشهر الماضي، استئناف استيراد اللحوم الطازجة من مسلخ الزبلطاني في دمشق، من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، ووفقًا للإجراءات والتعليمات الناظمة لعمليات الاستيراد.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار حرصها على تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الحمراء في السوق المحلية، بما يسهم في دعم استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق.


24 ساعة
12:48

ضاحي خلفان لأهل الخليج: وثقوا التعاون مع إسرائيل فلا خير في دول المنطقة

12:41

الجغبير: غرف الصناعة تتابع تطورات الأوضاع يالمنطقة وتأثيراتها على الصناعة

12:37

وفيات الاربعاء 25-3-2026

12:30

مصرع جندي إسرائيلي شارك بحرب غزة غرقا في نهر الأردن

12:21

الظهراوي: كيلو البندورة بدينار ونص والأردنيون لم يتركوا ببور ولا شمعة

12:04

توزيع 600 حاوية وسلة نفايات في إربد

11:57

سبعة قتلى من الجيش العراقي بغارات على موقع لـ الحشد في الأنبار

11:48

الأوقاف تدرس تأجير جزء من مقبرة في المفرق لغايات زراعية

11:42

الحراحشة: الاعتداءات الإيرانية على الأردن ودول الخليج تمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي

11:38

العطارات : الصخر الزيتي يقلل الاعتماد على استيراد الغاز والوقود

11:34

خفض تذاكر دخول الأجانب إلى البترا من 50 إلى 25 دينارا

11:30

إدارة الأزمات يدعو لأخذ الحيطة مع تأثر المملكة بمنخفض جوي

وفيات
وفيات الاربعاء 25-3-2026وفيات الثلاثاء 24-3-2026وفيات السبت 21-3-2026وفيات الجمعة 20-3-2026وفيات الأربعاء 18-3-2026