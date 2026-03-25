الزراعة : الأردن تعاقد مع سوريا لاستيراد 400 طن من اللحوم الحمراء

وطنا اليوم:تعاقد الأردن مع سوريا لاستيراد 400 طن من اللحوم الحمراء المذبوحة “الضأن”، وفق وزير الزراعة صائب خريسات.

وقال خريسات إن لحوم الضأن السورية بدأت بدخول الأسواق الأردنية.

وأوضح أنه يتم إنتاج 40% من احتياجات الأردن من اللحوم الحمراء، ويتم استيراد النسبة المتبقية من مصادر أخرى.

وأكد أن هناك اكتفاءً ذاتيا من الدواجن وبيض المائدة، مضيفا أن مخزون مدخلات الإنتاج للدواجن من الأعلاف تكفي لأكثر من 100 يوم كما أن الإمدادات مستمرة ولم تتوقف.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت، الشهر الماضي، استئناف استيراد اللحوم الطازجة من مسلخ الزبلطاني في دمشق، من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، ووفقًا للإجراءات والتعليمات الناظمة لعمليات الاستيراد.

وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي في إطار حرصها على تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم الحمراء في السوق المحلية، بما يسهم في دعم استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات السوق.