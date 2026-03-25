الولايات المتحدة ترسل لإيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب

وطنا اليوم:ظهرت تفاصيل خطة أمريكية من 15 بندا – تناقلتها وسائل إعلام إيرانية- وقد تشكل بعد هذه الحرب غير المسبوقة مع إيران أساسا للخروج نهائيا من دائرة نزاع دام قرابة نصف قرن من الزمن (1979).

وجاء في الخطة ذات الـ15 بندا – التي أوردتها وسائل إعلام إيرانية – وستقترحها الولايات المتحدة على إيران، بنود لافتة أبرزها رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران وإقامة تفاهمات إقليمية وأمنية إضافية بين الأطراف.

وفي الواقع ستكون هذه البنود المذكورة ممكنة في حال التزمت إيران بالشروط “النووية” التي تشكل المفتاح الحقيقي للأزمة.

وجاءت بنود الخطة الأمريكية على الشكل التالي:

رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران.

مساعدة الولايات المتحدة في تطوير المشروع النووي السلمي (إنتاج الكهرباء).

إزالة التهديد بإعادة فرض العقوبات.

إيقاف البرنامج النووي الإيراني ضمن إطار محدد.

بقاء اليورانيوم المخصب، ولكن تحت إشراف وقيود متفق عليها.

بحث البرنامج الصاروخي في مرحلة لاحقة، مع فرض قيود على الكمية والمدى.

حصر استخدام البرامج النووية في الأهداف السلمية/الدفاعية.

إيقاف تطوير القدرات النووية الحالية.

عدم إجراء أي توسع إضافي في قدرات التخصيب.

عدم إنتاج مواد نووية بدرجة عسكرية داخل إيران.

تسليم جميع المواد المخصبة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق جدول زمني متفق عليه.

إخراج منشآت نطنز وأصفهان وفوردو من الخدمة (أو تدميرها).

تنفيذ آليات رقابة وتحقق دولية.

التنفيذ التدريجي للبرنامج مشروط بالالتزام بالاتفاق.

إقامة تفاهمات إقليمية وأمنية إضافية بين الأطراف.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن تجري محادثات مع من وصفهم بـ”أشخاص مناسبين” في إيران، وزعم أن طهران وافقت على التخلي عن تطوير السلاح النووي.

ومع يوم الثلاثاء دخلت الحرب الأمريكية- الإسرائيلية المستمرة على إيران يومها الـ25 وسط غياب أي خفض للتصعيد.