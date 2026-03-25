أمطار رعدية غزيرة وتحذيرات من السيول الأربعاء والخميس

وطنا اليوم:تشير خرائط المحاكمة الحاسوبية في مركز “طقس العرب” إلى تأثر المملكة، بمشيئة الله تعالى، يوم الأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تمهيدا لاندفاع منخفض جوي عالي الفعالية صنف من “الدرجة الرابعة”، وهو تصنيف متقدم يعزى إلى التأثيرات المرتفعة والمخاطر الجسيمة المتوقعة، لا سيما في المناطق الجنوبية التي ستستقبل كميات ضخمة من الأمطار؛ مما يرفع احتمالية فيضان الأودية وتشكل السيول الجارفة، إضافة إلى خطر انهيار التربة والصخور في المنحدرات الجبلية.

ويتوقع مع ساعات بعد الظهر أن تكون الهطولات غزيرة في بعض المناطق يصحبها الرعد وهطل البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة والبحر الميت، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة والبحر الميت، ومن خطر العواصف الرعدية وهطل البرد، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح على فترات أثناء النهار وقبل الهطل المطري، لا سيما في المناطق الصحراوية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 15- 5 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 13- 4، وفي المرتفعات الشمالية 12- 3، وفي مرتفعات الشراة 11- 4، وفي مناطق البادية 18- 7، وفي مناطق السهول 15 – 6، وفي الأغوار الشمالية 22- 10 ، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 14 ، وفي البحر الميت 23- 13، وفي خليج العقبة 22- 14 درجة مئوية.

ويطرأ الخميس، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، ويكون الطقس باردا وغائما وماطرا في أغلب المناطق، يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانا في بعض المناطق مصحوبة بالرعد وهطل البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في العديد من المناطق بما فيها العقبة والبحر الميت، الأمر الذي يتطلب الابتعاد عن هذه المناطق.

وفي ساعات الصباح الباكر هنالك احتمال لهطل زخات خفيفة من الثلج على قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة) ولفترة قصيرة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها (60كم/ساعة).

وقال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري إن الحالة الجوية المقبلة تتطلب تضافر جميع الجهود، وفتح غرف العمليات على مدار الساعة، بالتنسيق مع الدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة والإسكان.

وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان تفعيل غرف العمليات بالدرجة المتوسطة ورفع جاهزية الكوادر والآليات وفرق الطوارئ في مختلف مناطق المملكة اعتبارا من الأربعاء ولغاية مساء الجمعة، وذلك في ضوء الحالة الجوية المتوقعة بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

ويأتي القرار مع تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي ومنخفض جوي يصاحبهما هطل أمطار رعدية غزيرة في عدد من المناطق مع احتمال تشكل السيول خلال الفترة المذكورة.

أعلنت أمانة عمّان الكبرى حالة الطوارئ القصوى اعتباراً من صباح الأربعاء، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

وحذّرت مديرية الأمن العام، من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة الأربعاء، حيث يُتوقع هطل الأمطار بدءاً من المناطق الجنوبية، بما فيها مدينة العقبة، لتمتدّ لاحقاً وتشمل مختلف مناطق المملكة، وقد تكون غزيرة أحيانًا، ويصاحبها الرعد وتساقط حبات البَرَد، وذلك بحسب النشرات الجوية الصادرة عن الجهات المختصة.

ودعت المديرية المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة، واتباع السلوك السليم، وضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة، بما فيها مناطق العقبة والبحر الميت، وعدم المجازفة بقطع التجمعات المائية، سواء سيرا على الأقدام أو باستخدام المركبات.