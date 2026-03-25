محافظ الكرك يدعو المواطنين لأخذ الاحتياطات اللازمة تزامنا مع عدم الاستقرار الجوي

وطنا اليوم:دعا محافظ الكرك الدكتور قبلان الشريف، المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة تزامنا مع حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة اليوم الأربعاء، وفق المعلومات الصادرة عن نشرات دائرة الأرصاد الجوية.

وأوضح الشريف أن كميات الأمطار الكبيرة في المنخفضات الأخيرة تتطلب تعزيز الكوادر من خلال تفعيل التشاركية بين جميع الجهات المعنية في المحافظة، ونشر الكوادر وفرق الطوارئ في مختلف أنحاء المحافظة لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات، لا سيما أنه يتوقع هطول الأمطار بغزارة مصحوبة بالرعد بدءا من المناطق الجنوبية لتمتد وتشمل مختلف مناطق المملكة.

وأكد أنه تم رفع مستوى الجاهزية لدى جميع الجهات الحكومية والأمنية والخدمية، وتم فتح غرف عمليات رئيسية وفرعية على مدار الساعة، إضافة إلى تجهيز الآليات والمعدات وخطط الطوارئ الاستباقية مع ضرورة تمرير أي معلومات أو ملاحظات إلى غرفة العمليات الرئيسية لضمان سرعة التعامل معها بكفاءة.

ودعا المواطنين إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية وضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول والمناطق المنخفضة وعدم المجازفة بقطع التجمعات المائية، سواء سيرا على الأقدام أو باستخدام المركبات.

وقال مدير أشغال الكرك المهندس رعد السحيمات، إن المديرية اتخذت جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة، استنادا إلى التقارير الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية، مؤكدا أن المديرية وضعت كوادرها وآلياتها في حالة تأهب قصوى، للتعامل مع أي طارئ قد ينجم عن الأحوال الجوية المتوقعة إضافة إلى جاهزية فرق الطوارئ وانتشارها الميداني لمتابعة تجمعات المياه أو حالات الإغلاق التي قد تحدث، إلى جانب متابعة عمل مناهل تصريف مياه الأمطار لضمان انسيابها بالشكل السليم.

ودعا مدير زراعة الكرك المهندس مأمون العضايلة، المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى ضرورة نقل المواشي إلى أماكن آمنة وبعيدة عن مجاري السيول والأودية، وتجنب الرعي في المناطق المنخفضة أو القريبة من مجاري الأودية خلال فترة عدم الاستقرار الجوي.

وأكد رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى الدكتور محمد المناصير، أن البلدية والمناطق التابعة لها في مختلف أنحاء المحافظة رفعت جاهزيتها القصوى للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة من خلال جاهزية الطواقم والمعدات للعمل في الميدان، لضمان سلامة المواطنين ومعالجة أي ملاحظات على الفور.

فيما أكد رئيس لجنة بلدية مؤتة والمزار الجنوبي الدكتور عبدالله العبادلة، الجاهزية التامة لكوادر البلدية من خلال فرق طوارئ ستعمل بشكل مستمر لمراقبة مستجدات الحالة الجوية المتوقعة والاستجابة الفورية لأي بلاغات أو طوارئ، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والدفاع المدني وجميع الجهات ذات العلاقة في لواء المزار الجنوبي.

وأوضح رئيس لجنة بلدية شيحان المهندس بهجت الرواشدة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية وغرف فرعية في مختلف المناطق التابعة للبلدية ومزودة بالآليات والمعدات وماتورات لشفط المياه لتلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها على الفور، مؤكدا أنه سيتم متابعة البؤر الساخنة التي شهدت فيضانات سابقة من خلال تجهيز فرق متخصصة لفتح العبارات ومناهل لتصريف مياه الأمطار وإزالة أي انهيارات على الطرق بالتعاون مع الجهات المعنية في لواء القصر.

وأكد رئيس لجنة بلدية لواء الأغوار الجنوبية المهندس عبد الحميد المعايطة، أن البلدية رفعت وتيرة استعداداتها للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة عبر خطة طوارئ متكاملة تشمل تجهيز جميع الآليات والمعدات اللازمة للتعامل مع أي طارئ، مثل صهاريج الشفط والجرافات، بالإضافة إلى فرق الطوارئ التي ستكون منتشرة على مدار الساعة.