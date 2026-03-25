البريد الأردني: وصول طرود التجارة الإلكترونية للمملكة عبر المنافذ البرية

وطنا اليوم:أعلن البريد الأردني عن وصول طرود التجارة الإلكترونية إلى المملكة عبر المنافذ البرية إلى مركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع في مبنى البريد الأردني.

وبحسب بيان لشركة البريد الأردني أكدت مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب أن طرود التجارة الإلكترونية وصلت مساء امس الثلاثاء للمملكة عبر المنافذ البرية وجرى التعامل معها بمركز جمرك التجارة الإلكترونية والنقل السريع والبريد الأردني، بكل يسر وسهولة، وتسريع كافة الإجراءات اللازمة لضمان وصول الطرود للمواطنين بأقصى سرعة ممكنة.

وأضافت أن مركز التجارة الإلكترونية والنقل السريع الموجود بمبنى البريد الأردني يعمل بجهوزية وكفاءة عالية لاستقبال والتخليص على طرود التجارة الإلكترونية مع تقديم جميع أشكال التسهيلات الممكنة لضمان وصول الطرود للمواطنين والقطاعات المختلفة