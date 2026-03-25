5 إصابات إثر حريق شقة ناتج عن مدفأة غاز في عمّان

وطنا اليوم:تعاملت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان مع حريق شب داخل شقة بمنطقة خريبة السوق في محافظة العاصمة .
وحسب بيان نتج عن الحريق إصابة خمسة أشخاص من عائلة واحدة بحروق مختلفة في الجسم وضيق في التنفس نتيجة للأدخنة المتصاعدة من الحريق، حيث قامت طواقم الإطفاء بإخماد الحريق، في حين عملت طواقم الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، وعاا سبب الحريق تسرب بمدفأة غاز.


