خبير طاقة أردني: الحكومة تتحمل عبء ارتفاع المحروقات لحماية المواطنين

وطنا اليوم:قال الخبير الأردني في مجال الطاقة هاشم عقل إن التوقعات تشير إلى صدور قرار حكومي إيجابي يتعلق بأسعار المحروقات، في ظل الارتفاعات العالمية الكبيرة التي شهدتها الأسواق مؤخرًا.

وأوضح عقل في منشور على صفحته الشخصية على الفيسبوك، أن لجنة تسعير المشتقات النفطية لن تطبق الزيادة العالمية الفعلية بالكامل، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتحمل النسبة الأكبر من هذه الارتفاعات للتخفيف على المواطنين.

وبيّن أن الزيادة الحقيقية عالميًا وصلت إلى نحو 60% على مادتي الديزل والكاز، وحوالي 30% على البنزين بنوعيه، ما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الأسواق المحلية، مؤكدًا أن تدخل الحكومة يهدف إلى الحد من انعكاس هذه الزيادات بشكل مباشر على المستهلك