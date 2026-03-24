خلفا للاريجاني .. ايرن تكشف عن أمين مجلس الأمن القومي الجديد

34 دقيقة ago
وطنا اليوم:‏أعلنت الرئاسة الإيرانية تعيين محمد باقر ذو القدر أمينا لمجلس الأمن القومي خلفا لعلي لاريجاني الذي قتل جراء هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكتب مساعد الرئيس الإيراني لشؤون الاتصال والإعلام مهدي طباطبائي على منصة “إكس”: “محمد باقر ذو القدر، بموافقة قائد الثورة الإسلامية المعظم وبحكم من رئيس الجمهورية، تم تعيينه أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي”.

من هو ذو القدر:

شغل اللواء محمد باقر ذو القدر، بعد انتهاء الحرب مع العراق، لمدة 8 سنوات (خلال فترة رئاسة آية الله هاشمي رفسنجاني) منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري، وبعد ذلك، شغل لمدة 8 سنوات أخرى منصب نائب القائد العام للحرس الثوري الإسلامي آنذاك. كما واصل بعد الحرب دراسته حتى حصل على درجة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من الجامعة العليا للدفاع الوطني.
وفي عام 2005، في الحكومة التاسعة، تم تعيينه في منصب معاون وزارة الداخلية والمعاون الأمني والشرطي لهذه الوزارة. أعلنت العلاقات العامة في وزارة الداخلية
وبعد استقالة محسن رضائي من أمانة مجمع تشخيص مصلحة النظام، أصدر رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام قرارا بتعيين محمد باقر ذوالقدر أمينا لهذا المجمع.
وقتل لاريجاني برفقة نجله مرتضى وأحد مساعديه وعدد من مرافقيه في غارات إسرائيلية استهدفت منزل ابنته بمنطقة برديس شمال شرق طهران فجر الثلاثاء الماضي، فيما أعلنت إيران رسميا ليل الأربعاء مقتله عن عمر ناهز 67 عاما


