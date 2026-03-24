المياه : حملة لضبط اعتداءات كبيرة في اربد لتعبئة صهاريج مخالفة

وطنا اليوم:ضبطت وزارة المياه والري، في منطقة زبدة فركوح بمحافظة إربد، بيع مياه مخالفة بواسطة صهاريج داخل عقارات، وإنشاء خزانات بسعات 35 و100 متر مكعب.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه جرى إزالة الاعتداءات، وفصل الخطوط، ومصادرة المضخات، وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة، ويجري استكمال التحقيق لضبط المعتدين وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وثمّنت جهود وكوادر الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، وكذلك إسناد المواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن مثل هذه الاعتداءات، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تُعد خطرًا كبيرًا على نوعية المياه، ولها أثر بالغ على سلامة وصحة المواطنين.

ودعت الوزارة إلى التأكد من مصادر المياه المشتراة بواسطة الصهاريج، خاصة أن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يُعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية