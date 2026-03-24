بحجة الأوضاع الأمنية… إسرائيل تواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ24

وطنا اليوم:تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة لليوم الـ25 على التوالي، مانعة أداء الصلاة فيه، بذريعة الأوضاع الأمنية المرتبطة بالحرب في المنطقة، في وقت تشهد فيه المدينة إجراءات عسكرية مشددة وعزلا للبلدة القديمة عن محيطها.

وترافق الإغلاق مع انتشار واسع لقوات الاحتلال وإقامة حواجز عسكرية، ما حال دون وصول الفلسطينيين إلى البلدة القديمة، باستثناء سكانها، ما دفع العديد منهم إلى أداء الصلوات في الشوارع، وسط حالة شلل اقتصادي وتعطل مظاهر الحياة اليومية والتعليم في المدينة.

وفي سياق آخر، أخطرت سلطات الاحتلال بهدم 7 منازل في قرية قلنديا شمال القدس المحتلة، كما هدمت جرافاتها منزلا قيد الإنشاء جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت محافظة القدس بأن الإخطارات شملت سبعة منازل مأهولة في الحي الشرقي من قرية قلنديا، حيث طلب من سكانها الإخلاء تمهيدا للهدم خلال مدة 21 يوما، بحسب ما ورد في الإخطارات.

وأوضحت المحافظة أن سلطات الاحتلال تزعم أن المنازل أقيمت دون ترخيص، رغم أنها قائمة منذ عشرات السنوات، مشيرة إلى استمرار سياسة الهدم والإخطارات المتكررة بحق منازل الفلسطينيين في القدس وبلداتها.

وفي السياق، نفذت قوات الاحتلال عملية هدم لمنزل قيد الإنشاء في منطقة غربي بلدة بيت عوا جنوب الخليل، بحسب منظمة البيدر الحقوقية، التي أكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسات تستهدف التضييق على السكان الفلسطينيين وحرمانهم من حقهم في البناء والسكن.

من جهة اخرى، شنت قوات الاحتلال حملة دهم واقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال 25 فلسطينيا