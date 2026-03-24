بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ساعتين ago
أمانة عمّان تعلن الطوارئ القصوى اعتبارا من صباح الأربعاء

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمّان الكبرى حالة الطوارئ القصوى اعتباراً من صباح الأربعاء، وذلك للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.
وأكّد الناطق باسم أمانة عمّان ناصر الرحامنة، جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد إلى غرفة طوارئ تلاع العلي، داعياً المواطنين إلى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و117180) في حال رصد أي ملاحظة.
ودعا الرحامنة المواطنين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، وعدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي لتسبّبها بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.
وشدد على أهمية تفقد المضخات الغاطسة في الطوابق والمحالّ التجارية التي تقع دون منسوب الشارع، وقيام التجار بأخذ الاحتياطات الوقائية عند تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية.
وأكّد الرحامنة على المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية إلى المبادرة بتأمين مواد البناء تجنباً لانجرافها وتسببها المباشر بإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
