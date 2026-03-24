وزير الإدارة المحلية يلتقي رؤساء اللجان لبحث تداعيات المنخفض الجوي

ساعتين ago
وزير الإدارة المحلية يلتقي رؤساء اللجان لبحث تداعيات المنخفض الجوي

وطنا اليوم:التقى وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، رؤساء لجان البلديات ومجالس الخدمات المشتركة من جميع مناطق المملكة؛ لمتابعة الجاهزية الميدانية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي والمنخفض الجوي الشديد المتوقع تأثيرهما يومي الأربعاء والخميس.
وأكد المصري، خلال اللقاءات التي عقدت خلال يومي الاثنين والثلاثاء، اعتماد نظام الإنذار المبكر مرجعا لاتخاذ القرارات الاستباقية حول الحالة الجوية المتوقعة في كل بلدية، لافتا إلى ضرورة رفع مستوى التنسيق المشترك بين البلديات ومجالس الخدمات وغرف العمليات، والاطلاع المستمر على معطيات النظام الدقيقة؛ لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
وأشار إلى ضرورة متابعة “البؤر الساخنة”، وتكثيف الجهود في المناطق التي تشهد مستويات خطورة مرتفعة، لا سيما في محافظات الجنوب، والعمل الفوري، بالتنسيق مع الحكام الإداريين، على إخلاء حرم الأودية من أصحاب المواشي والخيام في المناطق المعرضة للسيول.
وبين أن الحالة الجوية القادمة تتطلب تضافر جميع الجهود، وفتح غرف العمليات على مدار الساعة، بالتنسيق مع الدفاع المدني ووزارة الأشغال العامة والإسكان.
واطلع رؤساء اللجان والمجالس على آلية عمل نظام الإنذار المبكر الإلكتروني، ودلالات مستويات الخطورة المرتبطة بها، وكيفية اتخاذ القرار المناسب، واستجابة الكوادر الميدانية لكل مستوى حسب المنطقة الجغرافية، إضافة إلى الإجراءات الاستباقية للحيلولة دون وقوع إصابات جراء السيول. كما اطلعوا على الجوانب التقنية للنظام، وطرق الدخول إليه واستخدامه، وتتبع التحديثات اللحظية، مما يمكن البلديات من تحديد درجة الخطورة واتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب.
وشملت الاجتماعات نقاشات موسعة، قدم خلالها رؤساء لجان البلديات ومجالس الخدمات استفسارات وملاحظات حول طبيعة الحالة الجوية في مناطق اختصاصهم، وآليات الوقاية من المخاطر المحتملة، بناء على المعلومات والبيانات التي يوفرها نظام الإنذار المبكر.


