لبنان يطلب مغادرة السفير الإيراني ويعلنه غير مرغوب فيه

لبنان يطلب مغادرة السفير الإيراني ويعلنه غير مرغوب فيه

وطنا اليوم:استدعت وزارة الخارجية اللبنانية، الثلاثاء، القائم بالأعمال الإيراني في لبنان، توفيق خوشخو، وأبلغته قرار الدولة اللبنانية بسحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيّن محمد رضا شيباني وإعلانه شخصا غير مرغوب فيه؛ مع مطالبته بمغادرة لبنان في موعد أقصاه الأحد 29 آذار.
وقال الخارجية اللبنانية في بيان صحفي، الثلاثاء، إنّها استدعت سفير لبنان لدى طهران، أحمد سويدان، للتشاور، على خلفية ما وصفته بانتهاك إيران للأعراف الدبلوماسية والأصول المرعية في العلاقات بين البلدين.
واندلعت حرب إيران في 28 شباط، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق ضمن عمليتي “الغضب الملحمي” و”زئير الأسد”، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، مما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.
في المقابل، ردّت إيران عملياتها عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.
وامتدت الحرب إلى لبنان في 2 آذار، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل عقب اغتيال علي خامنئي، لتردّ الأخيرة بغارات واسعة وتوغّل بري في جنوب لبنان.


