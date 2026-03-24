الصفدي ونظيره التركي يبحثان آفاق إنهاء التصعيد في المنطقة

وطنا اليوم:أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية في الجمهورية التركية الشقيقة هاكان فيدان.
وبحث الوزيران خلال الاتصال آفاق إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، والحدّ من تداعياته الأمنية والسياسية والاقتصادية على أمن المنطقة واستقرارها.
وبحث الصفدي وفيدان الجهود المُستهدِفة إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية، والتي تقوّض كلّ فرص تحقيق السلام العادل.
وجدّد الوزيران إدانة هذه الإجراءات، وأكّدا ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لوقفها فورًا.
وقدّم الصفدي تعازي المملكة باستشهاد عدد من مُنتسِبي ومُتعاوِني القوات المشتركة القطرية التركية من الجنسية التركية في حادث سقوط طائرة مروحية في دولة قطر الشقيقة نتيجة تعرّضها لعطل فني


24 ساعة
16:49

منتدى الاستراتيجيات يدعو لمتابعة الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع

16:44

الأمن العام يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة الأربعاء

16:18

خلفا للاريجاني .. ايرن تكشف عن أمين مجلس الأمن القومي الجديد

15:54

الأردن يعزي كولومبيا بضحايا تحطّم طائرة عسكرية

15:32

المياه : حملة لضبط اعتداءات كبيرة في اربد لتعبئة صهاريج مخالفة

15:27

بحجة الأوضاع الأمنية… إسرائيل تواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ24

15:15

أمانة عمّان تعلن الطوارئ القصوى اعتبارا من صباح الأربعاء

15:10

وزارة الاستثمار تصدر تقريرها السنوي للعام 2025: نمو لافت في الاستثمار وتوسّع في الفرص والحوافز

14:40

اللاعب يزن العرب ضمن الأفضل في الدوري الكوري

14:36

وزارة الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من الأربعاء

14:34

وزير الإدارة المحلية يلتقي رؤساء اللجان لبحث تداعيات المنخفض الجوي

14:27

لبنان يطلب مغادرة السفير الإيراني ويعلنه غير مرغوب فيه

وفيات
وفيات الثلاثاء 24-3-2026وفيات السبت 21-3-2026وفيات الجمعة 20-3-2026وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجة