إسرائيل: سنسيطر على الجسور والمنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني بلبنان

وطنا اليوم:قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي سيسيطر على الجسور المتبقية فوق نهر الليطاني في لبنان وعلى المنطقة الواقعة جنوب النهر.

وأشار كاتس إلى أن سكان جنوب لبنان الذين نزحوا شمالا إلى جنوب نهر الليطاني لن يعودوا حتى ضمان أمن سكان شمال إسرائيل.

وأضاف، “فجرنا 5 جسور فوق نهر الليطاني وسنسيطر على الجسور المتبقية والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني”.

الى ذلك قال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان إن غارة إسرائيلية على بلدة بشامون قضاء عاليه، أدت في حصيلة أولية إلى “استشهاد مواطنين اثنين وإصابة خمسة بجروح”.