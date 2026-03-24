إسرائيل: سنسيطر على الجسور والمنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني بلبنان

3 ساعات ago
إسرائيل: سنسيطر على الجسور والمنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني بلبنان

وطنا اليوم:قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي سيسيطر على الجسور المتبقية فوق نهر الليطاني في لبنان وعلى المنطقة الواقعة جنوب النهر.
وأشار كاتس إلى أن سكان جنوب لبنان الذين نزحوا شمالا إلى جنوب نهر الليطاني لن يعودوا حتى ضمان أمن سكان شمال إسرائيل.
وأضاف، “فجرنا 5 جسور فوق نهر الليطاني وسنسيطر على الجسور المتبقية والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني”.
الى ذلك قال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان إن غارة إسرائيلية على بلدة بشامون قضاء عاليه، أدت في حصيلة أولية إلى “استشهاد مواطنين اثنين وإصابة خمسة بجروح”.


24 ساعة
16:49

منتدى الاستراتيجيات يدعو لمتابعة الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع

16:44

الأمن العام يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة الأربعاء

16:18

خلفا للاريجاني .. ايرن تكشف عن أمين مجلس الأمن القومي الجديد

15:54

الأردن يعزي كولومبيا بضحايا تحطّم طائرة عسكرية

15:32

المياه : حملة لضبط اعتداءات كبيرة في اربد لتعبئة صهاريج مخالفة

15:27

بحجة الأوضاع الأمنية… إسرائيل تواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ24

15:15

أمانة عمّان تعلن الطوارئ القصوى اعتبارا من صباح الأربعاء

15:10

وزارة الاستثمار تصدر تقريرها السنوي للعام 2025: نمو لافت في الاستثمار وتوسّع في الفرص والحوافز

14:40

اللاعب يزن العرب ضمن الأفضل في الدوري الكوري

14:36

وزارة الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من الأربعاء

14:34

وزير الإدارة المحلية يلتقي رؤساء اللجان لبحث تداعيات المنخفض الجوي

14:27

لبنان يطلب مغادرة السفير الإيراني ويعلنه غير مرغوب فيه

وفيات
وفيات الثلاثاء 24-3-2026وفيات السبت 21-3-2026وفيات الجمعة 20-3-2026وفيات الأربعاء 18-3-2026المهندس عبد الفتاح طوقان ينعى السيده الفاضلة احسان ديباجة