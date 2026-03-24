أسرة جامعة البترا تتبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد

وطنا اليوم:تبادلت أسرة جامعة البترا التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد، خلال لقاء المعايدة الذي نظمه نادي الجامعة في مقرّه، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم.

وقال عبد الرحيم إن لقاء المعايدة يرسّخ قيم المحبة وروح الأسرة الواحدة التي تجمع منتسبي جامعة البترا، مؤكّدًا حرص إدارة الجامعة على ديمومة التواصل الاجتماعي بين الزملاء، ومثمّنًا جهود الكوادر الأكاديمية والإدارية في خدمة المسيرة التعليمية.

وحضر الحفل عدد من العمداء ومديري الدوائر وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، حيث تبادل المشاركون التبريكات بمناسبة العيد، معبّرين عن اعتزازهم بالانتماء إلى أسرة الجامعة.