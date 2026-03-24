نقيب أصحاب المحطات: منع بيع البنزين بالجالونات

وطنا اليوم:أكد نقيب أصحاب محطات المحروقات، نهار السعيدات، أن صدور قرار بمنع بيع البنزين بالجالونات؛ والاكتفاء ببيعه عن طريق تعبئة المركبات، مشيراً إلى أن تخزين المشتقات النفطية ممنوع قانونياً، إلى جانب أن تخزينه من قبل المواطنين في أماكن غير مخصصة سلوك غير آمن ويشكل خطراً.

وأضاف في تصريحات : “لا داعي لما يقوم به بعض المواطنين من تخزين المشتقات النفطية قائلاً إن المخزون الاستراتيجي آمن وهناك بواخر تصل الأردن تباعاً”.

وقال إن منظومة الطاقة في الأردن من أفضل المنظومات العالمية.

وقال إن الغاز متوفر بكثرة، وبإمكان من يرغب من المواطنين تعبئة ما لديه من اسطوانات غاز، لكن المخزون آمن والغاز متوفر، ومن غير المتوقع أن يكون هناك ارتفاع على اسطوانة الغاز.

من جهته، اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، ان الوضع في الاردن مطمئن، وان قطاع الطاقة يعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية التزويد.

وبين الخرابشة، اليوم الثلاثاء، ان المملكة تتعامل منذ بداية الازمة وفق خطط طوارئ وسيناريوهات متعددة، سواء فيما يتعلق بالوقود المستخدم لتوليد الكهرباء او بباقي القطاعات.

واوضح الوزير ان الاردن يمتلك مخزونا مخصصا لتوليد الطاقة الكهربائية يكفي لنحو شهر في حال انقطاع الإمدادات، بالاضافة الى مخزون استراتيجي حكومي يتراوح بين 30 و60 يوما بحسب نوع المشتقات النفطية.

واضاف ان تزويد محطات توليد الكهرباء بالمخزون يتم بشكل طبيعي طالما ان سلاسل التزويد مستمرة وفق العطاءات طويلة الامد، مؤكدا ان المخزون الاستراتيجي لم يتم استخدامه حتى الان وهو مخصص للحالات الطارئة مثل تعطل سلاسل التوريد.