الدفاع المدني يتعامل مع 6279 حادثا مختلفا خلال عطلة عيد الفطر

وطنا اليوم:تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال عطلة عيد الفطر السعيد مع 6279 حادثا مختلفا توزعت بين 5338 حالة إسعافية مختلفة والسيطرة على 210 حوادث حريق في حين استجابت فرق الإنقاذ لـ 731 حادث إنقاذ.

وأوضحت المديرية أن من أبرز الحوادث التي تم التعامل معها خلال عطلة عيد الفطر كانت في محافظة العاصمة بمنطقة ماركا الجنوبية، حيث تمت الاستجابة لحريق شب في عمارة مكونة من أربعة طوابق وكان الحريق في غرفة تقع في الطابق الثالث حيث تم إخماد الحريق ونتج عنه إصابة شخصين اثنين بضيق في التنفس وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما ونقلهما إلى مستشفى البشير الحكومي.

وفي منطقة المستندة تمت الاستجابة لحريق داخل منزل ونتج عن الحريق إصابة 5 أشخاص بضيق في التنفس، كما تم إسعاف أربعة أشخاص منهم إلى أقرب مستشفى باستثناء إصابة واحدة كانت حالتها العامة بسيطة.

كما تم التعامل مع إصابة أربعة أشخاص بضيق في التنفس في منطقة أبو علندا من جراء الاستخدام الخاطئ لمدفئة كاز وتم نقلهم وإسعافهم بمستشفى البشير الحكومي، بالإضافة إلى استجابة طواقم الإطفاء التابعة لمديرية دفاع مدني غرب عمّان لحريق شب في منزل يقع في الطابق الثاني لعمارة مكونة من أربعة طوابق في منطقة خلدا، وتم إخماد الحريق ونتج عنه إصابة واحدة من جراء تعرضها لحروق بسيطة وتم تقديم الإسعافات الأولية للإصابة ونقلها إلى مستشفى الأمير حسين الحكومي.

وفي محافظة إربد بمنطقة النعيمة، تم الاستجابة لحريق شب داخل محل لبيع المواد الغذائية، حيث تم إخماد الحريق ولم ينتج عنه أي إصابات.

وفي محافظة البلقاء، تم الاستجابة لحريق شب داخل منزل بمساحة إجمالية قدرت بـ 200 متر، حيث تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ولم ينتج عنه أي إصابات، كما تم التعامل مع حريق شب بعمارة مكونة من أربعة طوابق ونتج عنه إصابة 7 أشخاص بضيق في التنفس وتم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الأمير حسين الحكومي.

وفي محافظة الزرقاء بطريق منطقة غريسا، تمت الاستجابة لحريق داخل مستودع تابع لأحد مزارع الدواجن وقدرت المساحة الإجمالية بـ 500 متر مربع ويحتوى هذا المستودع على مستلزمات الدواجن وغيرها وتم اخماد الحريق ولم ينتج عنه أي اصابات بالأرواح.

وفي محافظة الكرك، تعاملت طواقم الإطفاء مع حريق شب في الطابق الثاني لعمارة مكونة من طابقين ونتج عنه إصابة أربعة أشخاص بضيق في التنفس وتم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى إلى أقرب مستشفى.

وفي محافظة جرش، تم التعامل مع حريق شب داخل منجرة بمساحة قدرت بـ 80 مترا، لا سيما بأن المساحة الاجمالية للمنجرة تقدر بـ 240 مترا تم إخماد الحريق ولم ينتج عنه أي إصابات بالأرواح.

وأكدت المديرية ضرورة انتهاج السلوك الوقائي السليم في حال استخدام المدافئ وعدم السماح للأطفال باللعب بالقرب من المدافئ، وضرورة توفير التهوية المناسبة للمنازل وعدم النوم والمدفئة مشتعلة والتأكد من الخراطم ومانعة التسرب “الجلدة”، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حوادث عبر رقم الطوارئ (911) عند الحاجة.