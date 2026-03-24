مقتل طيارَيْن في حادث تصادم على مدرج مطار في نيويورك

وطنا اليوم:لقي طياران أميركيان حتفهما في حادث وقع على مدرج مطار لاجوارديا بنيويورك، أمس الاثنين، مما أدى إلى إغلاق المطار، فيما أمر الرئيس دونالد ترامب بنشر عناصر مسلحة من وكالة الهجرة والجمارك للمساعدة في تخفيف الازدحام الشديد عند نقاط التفتيش الأمنية في المطارات الرئيسية التي تعاني من نقص في الموظفين.

ووقع الحادث إثر اصطدام بين طائرة تابعة لشركة إير كندا إكسبريس وشاحنة إطفاء في لاجوارديا، ما أسفر عن إصابة عشرات الركاب وأدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية في بداية أسبوع العمل.

وهذا أحدث اضطراب يواجه المطارات وشركات الطيران التي تعاني من خلل في سير العمل بسبب أزمة الميزانية المستمرة منذ أسابيع في الكونغرس.

وأظهرت لقطات تحققت منها “رويترز” اصطدام الطائرة في أثناء هبوطها بشاحنة الإطفاء بينما كانت تعبر المدرج مباشرة أمامها.

وقال بريان بيدفورد، رئيس إدارة الطيران الاتحادية، إن الطيارين الشابين اللذين لقيا حتفهما في الحادث كانا قد بدآ للتو مسيرتهما المهنية.

وذكر في مؤتمر صحافي “أنها مأساة حقيقية”.

وقال المحققون إنهم يريدون استجواب أحد مراقبي الحركة الجوية الذي كان يتعامل مع حالة طوارئ أخرى قبل وقوع الحادث.

وذكر شهود من “رويترز” أنه جرى سحب عناصر مسلحة من وكالة الهجرة والجمارك من الشوارع، أمس الاثنين، حيث يركزون عادة على اعتقال المهاجرين الذين تسعى الحكومة إلى ترحيلهم، وأُعيد نشرهم في مطارات في أتلانتا ونيويورك ونيوجيرسي.

وقال ترامب إنهم أرسلوا إلى المطارات لمساعدة موظفي إدارة أمن النقل في تقليص طوابير التفتيش الطويلة رغم اعتراض النقابة العمالية لموظفي الإدارة، التي قالت إن عناصر وكالة الهجرة والجمارك لم يخضعوا لتدريب أمني يستغرق شهورا لممارسة هذا النوع من المهام.