بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ساعتين ago
مخطط جهنمي.. روسيا تضبط نعالا طبية مفخخة مخصصة لجنود روس

وطنا اليوم:أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، عن إحباط سلسلة من العمليات “الإرهابية” النوعية التي خططت لها الأجهزة الاستخباراتية الأوكرانية، والتي استهدفت العسكريين الروس في منطقة العملية العسكرية الخاصة ومنشآت استراتيجية في العاصمة موسكو.

تفاصيل العملية: “نعال الموت”
كشف البيان عن ضبط شحنة وصفت بالخطيرة كانت تضم 504 عبوات ناسفة بدائية الصنع، تم تمويهها بدقة على هيئة “نعال طبية مدفأة”، بحسب ما ذكر موقع “روسيا اليوم”.
ووفقاً للتحقيقات، فقد تم شحن هذه المتفجرات من بولندا إلى روسيا، حيث كان المخطط يقضي بإرسالها إلى الوحدات العسكرية الروسية المقاتلة تحت ستار “مساعدات إنسانية”.
وأشار تقرير خبراء المتفجرات إلى أن كل عبوة من العبوات المخبأة داخل النعال تعادل قوتها التفجيرية 1.5 غرام من مادة TNT، وهي كمية كافية لإحداث إصابات بليغة أو الوفاة عند استخدامها.

اعتقال العقل المنفذ
وفي سياق متصل، أكدت الهيئة إلقاء القبض على مواطن أجنبي (من مواليد 1994) في موسكو، ثبت تورطه في شبكة التهريب التابعة للأجهزة الخاصة الأوكرانية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تسلم الشحنة من إحدى شركات النقل والخدمات اللوجستية في العاصمة بناءً على توجيهات من “مشرفه” الأوكراني تمهيداً لإعادة توجيهها للجبهة.

إحباط اختراق تقني: “مسيرات الألياف الضوئية”
ولم يتوقف المخطط عند العبوات المموهة؛ إذ كشف الأمن الروسي عن إحباط محاولة أوكرانية للاستحواذ على طائرات مسيرة تعمل بالألياف الضوئية من شركة تقنية في موسكو.
وتتميز هذه المسيرات بقدرتها على حمل حمولة تصل إلى 20 كيلوغراماً.
وأوضح البيان أن الاستخبارات الأوكرانية كانت تسعى لتفخيخ هذه المسيرات وتحويلها إلى “أسلحة فتاكة” لضرب أهداف استراتيجية ومحددة داخل مدينة موسكو.
وتأتي هذه العملية في ظل تصاعد وتيرة المحاولات الاستخباراتية لضرب العمق الروسي وخطوط الإمداد العسكرية، وتعد عملية “النعال المفخخة” واحدة من أكثر محاولات التمويه تعقيداً التي أعلن عنها الأمن الروسي مؤخراً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
