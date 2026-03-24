91.10 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الثلاثاء، 91.10 دينارًا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 86.40 دينارًا للشراء، وفقًا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحليّ والمجوهرات.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات البيع من محالّ الصاغة، 103.90و80.20 و62.90 دينارًا على الترتيب.

الذهب يتراجع بأكثر من 1% مع ارتفاع الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% الثلاثاء، لتواصل تراجعها للجلسة العاشرة على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار وتلاشي الآمال في تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة على المدى القريب.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4345.48 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:08 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.3% إلى 4348.60 دولارا.

وارتفع الدولار، مما جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بقرابة 18% منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط، فيما برز الدولار باعتباره أحد أكبر المستفيدين من الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

ونفت إيران الاثنين، إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد أن أرجأ الرئيس دونالد ترامب تهديده بقصف شبكة الكهرباء الإيرانية مشيرا إلى ما وصفها بأنها محادثات مثمرة مع مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن أسمائهم.

وقال مسؤول باكستاني ومصدر لرويترز، إن محادثات مباشرة لإنهاء الصراع قد تُعقد في إسلام آباد هذا الأسبوع.

واستقرت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل بعد أن نفت طهران أنها بحثت مع واشنطن إنهاء الحرب في الخليج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.5% إلى 67.37 دولارا للأوقية.

وتراجع البلاتين 2.1% إلى 1841.35 دولارا، بينما انخفض البلاديوم 2.8% إلى 1393 دولارا.