ضبط مركبات تسير بسرعات عالية تفوق 200 كم/ ساعة

ضبط مركبات تسير بسرعات عالية تفوق 200 كم/ ساعة

وطنا اليوم:أظهرت دراسة تحليلية، أجرتها إدارة السير المركزية وجود نخفاض في نسبة وقوع الحوادث سواء من ناحية الأضرار البشرية والمادية بنسبة 52 بالمئة خلال عطلة عيد الفطر.
وبين التقرير المروري اليومي أنه خلال عطلة عيد الفطر، تم التعامل مع بعض الحوادث المرورية والتي كانت نتيجة السلوكيات الخاطئة ومنها تجاوز السرعات المقررة والتعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ واتخاذ المسارب بشكل خاطئ.
فيما تم ضبط عدد من المخالفات الخطرة، منها ضبط مركبة تسير بسرعة 202 كلم/س، وضبط أخرى تسير بسرعة 192 كلم / س على الطريق الصحراوي، كما تم ضبط مركبة تسير بسرعة من 90-181 كلم /س على طريق الأزرق، وضبط مركبة أخرى تسير بسرعة من 80 -197 كلم / س منطقة دبة حانوت.


