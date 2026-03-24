بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

جمع 18700 طن من النفايات خلال عطلة عيد الفطر

3 ساعات ago
جمع 18700 طن من النفايات خلال عطلة عيد الفطر

وطنا اليوم:أظهرت بيانات نشرتها أمانة عمان الكبرى عبر حساباتها الإلكترونية الرسمية قيام كوادرها بجمع ونقل أكثر من 18,700 طن من النفايات خلال 5 أيام من فترة عيد الفطر، بجهود 5000 موظف وعامل و500 آلية وعلى مدار شفتين، محققة زيادة بلغت 280 طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقالت الأمانة في منشورها إن ذلك يعد “إنجازا يعكس الجاهزية التشغيلية والاستجابة السريعة للحفاظ على نظافة مناطق أمانة عمّان واستدامة خدماتها البيئية”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
