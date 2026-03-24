انفجار وحريق ضخم في مصفاة نفط قرب سواحل تكساس

3 ساعات ago
انفجار وحريق ضخم في مصفاة نفط قرب سواحل تكساس

وطنا اليوم:أدى انفجار كبير في مصفاة نفط قرب سواحل تكساس امس الاثنين إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان في الهواء، وإجبار السكان القريبين على البقاء في منازلهم، بحسب ما أفاد به مسؤولون.
وقالت عمدة المدينة شارلوت موسيس إنه لم تسجل أي إصابات جراء الانفجار الذي وقع في مصفاة “فاليور” في بورت آرثر، الواقعة على بعد نحو 145 كيلومترا شرق هيوستن.
ودعت السكان في أجزاء من الجانب الغربي للمدينة إلى البقاء في منازلهم، مشيرة إلى وصول فرق الإطفاء.
وأضافت: “نعم، وقع انفجار، لكننا بخير، الجميع بخير. إنهم يحاولون إخماد الحريق بأسرع وقت ممكن”.
ويأتي هذا الانفجار في وقت تشهد فيه أسعار الوقود ارتفاعا، مدفوعا بحالة عدم اليقين بشأن الإمدادات العالمية للنفط بسبب الحرب في إيران.
ويعمل في المصفاة نحو 770 موظفا، وتبلغ طاقتها التكريرية حوالي 435 ألف برميل يوميا، وفقا لموقع الشركة، حيث تقوم بتكرير النفط الخام الثقيل عالي الكبريت لإنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات.
ولم ترد شركة فاليرو على الفور على طلبات التعليق من وكالة أنباء أسوشيتد برس


