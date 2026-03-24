إلغاء إجلاء مرضى من غزة عبر رفح بعد تعليق عمل البعثة الأوروبية

وطنا اليوم:أفاد مصدر في غزة بأن إسرائيل أبلغت منظمة الصحة العالمية بإلغاء عملية إجلاء مرضى من قطاع غزة كانت مقررة الثلاثاء عبر معبر رفح، وذلك بعد تعليق البعثة الأوروبية عملها داخل المعبر.

وأرسل الاتحاد الأوروبي بعثته للمساعدة الحدودية (يوبام) إلى رفح مطلع شباط.

وأُعيد فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر الخميس، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية-الأميركية مع إيران في 28 شباط.

وفُتح المعبر الذي سيطرت عليه القوات الإسرائيلية قبل نحو عامين خلال الحرب مع حماس، أمام الأفراد بشكل جزئي ومحدود في الثاني من شباط. غير أن إسرائيل أعادت إغلاقه تزامنا مع الهجوم الذي نفذته مع الولايات المتحدة على إيران في 28 منه.

وبالنسبة للعديد من أهالي غزة المرضى والجرحى، كان رفح ممرا حيويا لتلقي الرعاية الطبية في مصر كما أنه من بين السبل القليلة للم شمل العائلات.

لكن رغم إعادة فتحه الشهر الماضي، لم يُسمح إلا لعدد قليل من الفلسطينيين بالعبور.

وبحسب ثلاثة من مسؤولي الحدود المصريين، كان الحد الأقصى للدخول إلى مصر 50 مريضا يسمح لكل منهم بمرافقين اثنين كحد أقصى، مع تحديد عدد الأشخاص المسموح بعودتهم إلى غزة بـ50 شخصا أيضا.

وأفاد الأشخاص الذين عادوا أثناء فترة إعادة فتح المعبر الوجيزة في شباط بأنهم خضعوا لإجراءات أمنية مكثّفة وعمليات استجواب.